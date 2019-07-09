Посланник Макрона прибудет в Тегеран для консультаций по ядерной сделке

Эммануэль Бонн 10 июня также посетил Иран и обсудил вопросы по ядерной сделке.

6 июля президент Ирана Хасан Рухани провел первый телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Макарон заявил, что попытается убедить президента США Дональда Трампа отменить некоторые санкции против Ирана с целью снижения напряженности в регионе.

"Я считаю, что напряженность, санкции, военные движения и действия чрезвычайно опасны, потому что это сожжет регион и может привести к серьезным реакциям", - пояснил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472