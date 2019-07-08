МИД Китая: полноценная реализация СВПД —  единственный способ ослабить напряжённость в регионе

"Обеспечение полноценной и эффективной реализации СВПД является не только требованием соответствующих резолюций СБ ООН, но и единственным реалистичным и наиболее действенным способом урегулировать иранскую ядерную проблему и ослабить напряжённость", заявил он в понедельник на брифинге.

"США не только в одностороннем порядке вышли из соглашения, но также создали многочисленные препятствия для Ирана и других участников сделки по реализации СВПД, введя односторонние санкции и прибегая к практике экстерриториальной юрисдикции", отметил он.

По его словам, чрезмерное давление на Иран со стороны США является причиной кризиса по иранской ядерной проблеме.

В воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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