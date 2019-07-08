Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 64

"Число пострадавших от землетрясения Масджеде-Сулеймане возросло до 64 человек", сообщил Заргар.

Ранее в центре неотложной медицинской помощи провинции Хузестан сообщили об одной жертве и 20 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник в городе Масджед-Солейман на севере провинции Хузестан. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 17 километров.

Толчки были ощутимы в таких городах, как Ахваз, Абадан, Изе, Дезфул, Бави и Карун.

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