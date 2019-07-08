Зариф назвал пиратством задержание танкера в Гибралтаре

"Иран не является ни членом ЕС, ни подпадает под какое-либо европейское нефтяное эмбарго. Когда я проверял последний раз, ЕС был против экстерриториальности. Незаконный захват Британией танкера с нефтью от имени "Группы-Б" - это пиратство, ясное и простое. Он создает опасный прецедент и должен прекратиться немедленно", - заявил Зариф в Twitter.

4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 с иранской нефтью под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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