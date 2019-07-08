Рухани распорядился реализовать проект временного соглашения о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС

Президент Рухани в понедельник направил министерству промышленности, шахт и торговли закон о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, сообщает пресс-служба иранского президента. Временное соглашение о ЗСТ 10 июня ратифицировал Парламент Ирана.

Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409