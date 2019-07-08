8 июля 2019 - 17:17
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Рухани распорядился реализовать проект временного соглашения о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС

Рухани распорядился реализовать проект временного соглашения о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС

Тегеран, 8 июля. ИРНА — президент Ирана Хасан Рухани отдал распоряжение перейти к реализации соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Ираном Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Президент Рухани в понедельник направил министерству промышленности, шахт и торговли закон о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, сообщает пресс-служба  иранского президента. Временное соглашение о ЗСТ 10 июня ратифицировал Парламент Ирана.

Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.

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