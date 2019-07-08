8 июля 2019 - 16:48
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News Code 83387121
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Камалванди сообщил об обогащении урана до уровня выше 4,5%

Камалванди сообщил об обогащении урана до уровня выше 4,5%

Тегеран, 8 июля. ИРНА — Сегодня мы достигли уровня обогащения урана свыше 4,5%, сказал ИРНА в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ираном Бехрузом Камалванди.

По его словам, "данный уровень достаточен для удовлетворения потребностей страны в обеспечении топливом для наших электростанций".  При этом он отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет анализ отобранных образцов и затем объявит точный уровень обогащения урана.

Ранее в понедельник он сообщил журналистам, что "поскольку другие участники соглашения не выполняли своих обязательств, мы начали обогащение урана на уровне выше 3,67%".

В воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны.  При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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