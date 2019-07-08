МИД ИРИ выразил протест послу Швейцарии в связи с задержанием в США волейболистов сборной Ирана

Генеральный директор МИД Ирана по делам Америки Мохсен Бахарванд в понедельник передал швейцарскому послу ноту протеста со стороны Исламской Республики Иран в связи с задержанием более чем на 4 часа волейболистов сборной Ирана в аэропорту Чикаго.

В понедельник сборная Ирана по волейболу прилетела в Чикаго для участия в финальном этапе Лиги наций. По прибытии в аэропорт иранских волейболистов задержали примерно на 4 часа.

В группе Финал шести, который пройдёт в Чикаго (США) с 10 по 14 июля, иранцы сыграют с командами Бразилии и Польши. В другую группу попали команды России, Франции и США.

Мужская сборная Ирана заняла второе место на предварительном этапе Лиги наций. Иранские волейболисты выиграли 12 матчей из 15 и вышли в Финал шести вместе с командами Бразилии, России, Франции, Польши и США, набрав 36 очков.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409