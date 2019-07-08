США несут ответственность за нынешнюю ситуацию вокруг СВПД: российский чиновник

Антон Хлопков в интервью ИРНА заявил, что второй шаг Ирана по увеличению уровни обогащения урана свидетельствует о том, что Тегеран не хочет посмотреть нарушение своего права в рамках СВПД.

"Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана является многосторонним соглашением, если одна или несколько сторон сделки воздерживаются выполнять свои обязательства по СВПД, нельзя ожидать от другой стороны осуществлять свои обязательства в полной мере", отметил он.

По его словам, Иран целый год ждал после выхода США из СВПД, потом он сделал свой первый шаг. После того, что ЕС не выполнил свои обязательства по ядерной сделке, тогда Иран сделал второй шаг.

Российский аналитик считает, что Ирана ничего не скрывает в рамках ядерного соглашения, а его ядерные действия находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Иран уже объявил, что в случае возвращения других сторон СВПД к своим обязательствам по СВПД, он также предпримет соответствующие акты", добавил он.

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