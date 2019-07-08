В Кремле прокомментировали ситуацию с выполнением Ираном ядерной сделки

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, передает РИА Новости.

"Да, ситуация, конечно, вызывает обеспокоенность. Россия прежде всего имеет в виду продолжать диалог и усилия на дипломатическом фронте. Мы по-прежнему являемся сторонниками СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.)", - сказал Песков.

"Хочется напомнить, что именно российская сторона и президент (РФ Владимир) Путин предупреждали о негативных последствиях, которые неминуемо наступят после того, как одно из государств-участников СВПД решило прекратить свои обязательства и вышло из сделки. Вот мы сейчас фиксируем эти последствия с сожалением", - добавил он.

Он отметил, что российская дипломатия будет продолжать работу.

"Будем также ожидать результатов работы комиссии МАГАТЭ, которая будет собираться в ближайшие дни", - подытожил Песков.

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