Возвращение США к обязательствам по СВПД – выход из кризиса: Синьхуа

Синьхуа в своей аналитике назвал США основным фактором формирования этого кризиса из-за их выхода из ядерной сделки и восстановления санкций в отношении Ирана. "Все страны-участник Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе должны сохранять приверженность своим обязательствам и уважать ядерное соглашение", отмечается в тексте.

"После того, что Иран сократил свои обязательства по СВПД, Вашингтона обвинил Тегеран в том, что он играет с огнем. В то время, когда США своим односторонним выходом из ядерной сделки и восстановлением санкций разжигали пламя", говорится в аналитике.

Указав на сбитый беспилотник США в Иране и задержание иранского танкера в Гибралтаре, Синьхуа называет ситуацию напряженной.

"СВПД является международным и многосторонним соглашением, одобренный Совбезом ООН. Ядерное соглашение способствовало нераспространению ядерного оружия, и привело к восстановлению мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", говорится в тексте.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%.

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