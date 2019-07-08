В Иране началось обогащение урана на уровне выше 3,67%

"Мы ждали 2 месяца, и (в воскресенье) начали второй шаг по сокращению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе", заявил Камалванди. —Перед этим мы ждали целый год (после выхода США из СВПД 8 мая 2018), чтобы оставшиеся участники сделки выполнили вою часть обязательств.

По его словам, "поскольку другие участники соглашения не выполняют своих обязательств, мы начали обогащение урана на уровне выше 3,67%.

При этом он не исключил увеличение уровня обогащения урана до 20% как одного из вариантов третьего этапа сокращения обязательств Тегераном в рамках ядерной сделки.

Он отметил, что иранская сторона сегодня предоставила отчет о сокращении своих обязательств представителю МАГАТЭ в Тегеране.

В воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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