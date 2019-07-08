Иранские легкоатлеты завоевали 5 медалей на турнире Косанова в Казахстане

В Алматы 6-7 июля прошел легкоатлетический турнир Мемориал Косанова с участием спортсменов из таких стран, как Иран, Узбекистан, Казахстан, Украина, Таджикистан, Индия, Туркменистан, Грузия и Белоруссия.

Иранка Айлин Бабаки в дисциплине прыжки в высоту завоевала бронзовую медаль, преодолев планку на высоте 1,75 м.

Хамиде Саиднежад в беге на 100 метров среди женщин выиграла бронзу.

Иранская команда в беге на 100 метров среди женщин также завоевала бронзу (50,63).

Мобин Маддахи в тройном прыжке среди мужчин заняла 4-е место, прыгнув на 15,48 метров. Другой представитель Ирана Хамидреза Киа также занял 5-е место, прыгнув на 15,28 метров.

Самира Замани в тройном прыжке среди женщин заняла 5-е место, прыгнув 10,24 метров.

Иранка Элназ Компни в беге на 100 метров с барьерами заняла 4-е место (14,13).

Реза Могаддам также выиграл золото в метании молота с результатом 72,73 метра. Иранка Хамиде Эсмаиль-Нежад также в беге на 200 метров завоевала серебро с результатом 24,86 секундой.

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