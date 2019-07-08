8 июля 2019 - 13:06
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Иранский фильм "Магрален" вошел на фестиваль EIFF в Канаде

Иранский фильм "Магрален" вошел на фестиваль EIFF в Канаде

Тегеран, 8 июля, ИРНА - Короткометражный фильм Магрален режиссера Марьяма Зареи будет конкурировать на Международный кинофестиваль в Эдмонтоне в Канаде.

Международный кинофестиваль в Эдмонтоне (EIFF) является девять дней кинофестиваля в Эдмонтоне , Альберта , Канада , размещенный на Landmark Кинотеатры в Эдмонтоне центре города .

Магрален, который приветствовали на Берлинском международном кинофестивале в его первом международном представлении, рассказывает об истории семьи, живущей на автомобильном кладбище. Слепая маленькая дочь семьи вместе со своим старшим братом на кладбище выбрали машину, в которой они проводят свои дни. Что-то нарушает плвседневный порядок семьи. Дети изо всех сил пытаются справиться с этим. Так, старший брат пытается изобразить горький мир по-другому систре, но ...

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