Иранский фильм "Магрален" вошел на фестиваль EIFF в Канаде

Международный кинофестиваль в Эдмонтоне (EIFF) является девять дней кинофестиваля в Эдмонтоне , Альберта , Канада , размещенный на Landmark Кинотеатры в Эдмонтоне центре города .

Магрален, который приветствовали на Берлинском международном кинофестивале в его первом международном представлении, рассказывает об истории семьи, живущей на автомобильном кладбище. Слепая маленькая дочь семьи вместе со своим старшим братом на кладбище выбрали машину, в которой они проводят свои дни. Что-то нарушает плвседневный порядок семьи. Дети изо всех сил пытаются справиться с этим. Так, старший брат пытается изобразить горький мир по-другому систре, но ...

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472