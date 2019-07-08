8 июля 2019 - 13:03
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Были изучены пути развития торговых обменов между иранским Бушером и Казахстаном

Были изучены пути развития торговых обменов между иранским Бушером и Казахстаном

Бушер, 8 июля, ИРНА – Пути развития торговых обменов и определения инвестиционных возможностей между провинцией Бушер на юге Ирана и Казахстаном были изучены на заседании экономических деятелей с участием президента Торговой палаты Бушера и генерального консула Казахстана в Бендер-Аббасе.

На заседании представители различных секторов экономики провинции Бушер рассказали казахстанской стороне об экспортных возможностях провинции в таких областях, как рыболовство, сельское хозяйство, судоходство, рудники и нефтепродукты.

Бушер — город-порт на юге Ирана, административный центр провинции Бушер. Расположен на юго-западе Ирана, на берегу персидского залива. На 2006 год население составляло 161 674 человека. В юго-восточном пригороде Бушера расположена первая в Иране атомная электростанция.

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