Иранские школы примут полтора миллиона афганцев

Около трех миллионов афганских беженцев живут в Иране на протяжении десятилетий, и Исламская Республика Иран все это время не отказывала предоставлять им различные услуги, включая учебные и академические услуги.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи также подчеркнул необходимость предоставления образовательных услуг афганским беженцам.

В прошлом году 473 000 афганских учащихся учились в иранских школах в Иране, и, согласно прогнозам, в новом учебном году их число возрастет до 500 000.

Студенты-беженцы могут, как и иранские школьники, использовать все возможности, средства и услуги, предоставляемые в системе образования и в школах по всей стране.

Министерство образования Ирана ежегодно тратит около 120 миллионов долларов на обучение студентов иностранных граждан, из которого только менее одного процента покрывают международные институты.

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