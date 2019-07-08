8 июля 2019 - 11:48
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News Code 83386406
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МИД: Иран рассматривает третий шаг по сокращению ядерных обязательств

МИД: Иран рассматривает третий шаг по сокращению ядерных обязательств

Тегеран, 8 июля, ИРНА - Если остальные страны, в частности европейцы, не выполнят свои обязательства, страна сделает третий шаг более решительно, как заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Мусави в понедельник на пресс-конференции, посвящённой недавним событиям в дипломатической сфере, заявил, что двусторонние отношения, региональные и международные проблемы продолжаются. Возможно, что в ближайшие дни советник президента Франции посетит Иран.

"Иран не надеялся ни на одну страну, включая и наших друзей (Россию, Китай) и даже европейские страны. Самое главное - соблюдать обязательства по ядерной сделке. Россия и Китай являются членами ядерного соглашения 2015 года, и письма президента Ирана лидерам стран-членов соглашения относятся и к ним", отметил он.

**Речь не идёт о новом соглашении

Мусави также затронул переговоры между Рухани и Макроном, пояснив, что речь не идёт о новом соглашении. Ядерное соглашение продолжилось в формате "Большой Шестёрки", а затем "Петёрки". Речь идёт именно о реализации ядерной сделки. Это соглашение является заключенным, в него ни добавится какое-то слово и не уменьшится.

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