В иранском Семнане нашли 400 кг опиума

Спецоперация по изъятию 400 кг наркотиков прошла в понедельник, 8 июля. По данным правоохранительных органов, мешки с запрещенным веществом лежали в двух машинах.

Как отметил Хасани, с начала весны в Семнане изъяли из незаконного оборота более 4620 кг наркотических средств.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

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