Командующий иранской армией: Иран не стремится вести войну ни с одной страной

Указав на заявление верховного Лидера о начале 5-й десятилетия Исламской революции, Абдулрахим Мусави заявил, что сегодня военная мощь Ирана на Западной Азии является решающей.

По его словам, оборудования страны модернизированы и используются новые и профессиональные оружия в областях сухопутной, противовоздушной и морской обороны, и, с другой стороны, религиозные и революционные верования персонала вооруженных сил Ирана улучшились. Эти два фактора создали прочные силы обороны, и ни одна держава не в состоянии принимать окончательные решения о вторжении в страну.

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