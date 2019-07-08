8 июля 2019 - 11:11
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Командующий иранской армией: Иран не стремится вести войну ни с одной страной

Командующий иранской армией: Иран не стремится вести войну ни с одной страной

Тегеран, 8 июля, ИРНА – Исламская Республика Иран уже в очередной раз объявила, что не стремится вести войну ни с одной страной, но она очень хорошо изучила защиту. Об этом заявил в понедельник командующий иранской армией.

Указав на заявление верховного Лидера о начале 5-й десятилетия Исламской революции, Абдулрахим Мусави заявил, что сегодня военная мощь Ирана на Западной Азии является решающей.
По его словам, оборудования страны модернизированы и используются новые и профессиональные оружия в областях сухопутной, противовоздушной и морской обороны, и, с другой стороны, религиозные и революционные верования персонала вооруженных сил Ирана улучшились. Эти два фактора создали прочные силы обороны, и ни одна держава не в состоянии принимать окончательные решения о вторжении в страну.

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