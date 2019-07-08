5-е заседание исполкома Научного фонда ОЭС стартовал в иранском Исфагане

На заседании исполкома Фонда обсуждаются совместные научные проекты.

15 членов и более 30 руководителей также примут участие в соответствующих заседаниях завтра во вторник.

Избрание нового руководителя Фонда, обзор научных проблем организации и обсуждение темы региональной программы науки и техники по ОЭС являются целями этой двухдневного заседания.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.

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