Иранский тхэквондист принес Ирану 5-ую медаль в летней Универсиаде-2019

Спортсмены из Южной Кореи и США также заняли первое и третье места в этом турнире, соответственно.

Иран завоевал 1 золото, 2 бронзы и 2 серебра в конце четвертого дня летней Универсиады-2019 в Италии.

Летняя Универсиада 2019 — всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования 30-й (XXX) Летней Универсиады, которые пройдут с 3 по 14 июля 2019 года в итальянском городе Неаполе.

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