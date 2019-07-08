Иранка завоевала бронзу в летней Универсиаде-2019 в Италии

Летняя Универсиада 2019 — всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования 30-й (XXX) Летней Универсиады, которые пройдут с 3 по 14 июля 2019 года в итальянском городе Неаполе.
Фатеме Хесам совместно с представителем Южной Кореи заняла третье место. Спортсменки из США и Китая заняли первое и второе места, соответственно.
Иранский спортсмен Курош Бахтияр также выиграл бронзу в индивидуальных пумсе.
Тегеран, 8 июля, ИРНА – Иранская спортсменка выиграла бронзу по тхэквондо пумсе среди студенток в 30-й летней Универсиаде 2019.
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