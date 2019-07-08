Иранка завоевала бронзу в летней Универсиаде-2019 в Италии

Йезд, 11 июля, ИРНА - Сегодня силы службы по борьбе с наркотиками смогли в спецоперации задержать 2 автомобиля с 395 кг наркотиков, в том числе 363 кг опиума и 32 кг гашиша в провинции в центре Ирана. Об этом объявил начальник полиции Йезда Мохаммад Реза Мирхейдари.