В ЕС обеспокоены новым шагом Ирана по ядерной сделке

"Мы призываем Иран незамедлительно прекратить все действия, противоречащие обязательствам" договора, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза, опубликованном в воскресенье, 7 июля, передает Deutsche Welle.

"ЕС поддерживает контакт с остальными участниками соглашения касательно дальнейших шагов, а также ожидает информации от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", цитирует Косьянчич Deutsche Welle.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщила, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала Тегеран отменить свое решение о превышении обогащения урана выше 3,67%. При этом Могерини заявила, что ЕС "чрезвычайно обеспокоен" решением Ирана превысить обогащение урана.

В воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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