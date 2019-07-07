Госдума: выход США из СВПД ведёт к большим последствиям

«Со стороны США выход из ядерной сделки очень безответственен, ведь она была согласована ценой огромных усилий. Сам по себе выход ведёт к большим последствиям, в том числе подталкивает Иран к обогащению урана выше допустимых пределов», считает депутат.

По словам Морозова, данная ситуация вызывает опасения у всей мировой общественности и у России.

«Мы являемся приверженцами нераспространения ядерного оружия. Россия постоянно призывает американских партнёров садиться за стол переговоров и вырабатывать новые параметры ядерной сделки. Запускать и оставлять без внимания данный процесс нельзя. Это чревато большими проблемами в сфере безопасности на Ближнем Востоке и в мире в целом», сказал он.

В воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что все шаги, предпринятые Тегераном по сокращение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, являются обратимыми если "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания) выполняет взятые на себя обязательства, сказал.

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