Могерини призвала Иран отменить решение о превышении обогащения урана

Комментируя второй этап сокращения обязательств по ядерной сделке, объявленный в воскресенье Тегераном, Могерини заявила, что ЕС "чрезвычайно обеспокоен" решением Ирана превысить обогащение урана.

По информации издания, Могерини согласовала свое заявление с Францией, Великобританией и Германией, и сообщила, что ЕС рассмотрит следующие шаги вместе с Китаем и РФ.

В воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что все шаги, предпринятые Тегераном по сокращение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, являются обратимыми если "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания) выполняет взятые на себя обязательства, сказал.

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