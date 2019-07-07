Шаги Ирана по СВПД являются обратимыми, заявил Зариф

"Сегодня Иран предпринимает второй раунд мер по исправлению своих обязательств в соответствии с пунктом 36 СВПД. Мы оставляем за собой право продолжать осуществлять средства правовой защиты в рамках СВПД для защиты наших интересов перед лицом экономического терроризма США. Все эти шаги обратимы, если "евротройка" будет соблюдать свои обязательства", - написал Зариф в Twitter.

"Евротройке следует как минимум политически поддержать иранские меры по исправлению ситуации в соответствии со статьей 36, в том числе в МАГАТЭ", добавил он.

По его словам, "у европейской тройки нет никаких предлогов, чтобы избежать твердой политической позиции, чтобы сохранить ядерную сделку и противодействовать одностороннему подходу США".

Ранее в воскресенье представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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