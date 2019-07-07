Повышение Ираном уровня обогащения урана носит исключительно мирный характер

"Фетва о запрете (решение Духовного Лидера о приобретении, накоплении и распространении) ядерного оружия, изданная Верховным лидером [Айатоллой Али Хаменеи] — ключ к нашим действиям. На основе этой фетвы Иран находится на передней линии борьбы за мир, свободный от ядерного оружия", написал Рабии в Twitter.

Ранее в воскресенье Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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