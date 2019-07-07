Иранские борцы вольного стиля преждевременно выиграли Чемпионат Азии

В первый день соревнований иранцы заняли 2 золотые медали. Сегодня Али Араб в весовой категории 45 кг, Рахман Амузад Халили в весовой категории 48 кг, Али Голи-Задеган в весовой категории 51 кг, Эрфан Элахи в весовой категории 60 кг, Сохейл Юсефи в весовой категории 92 кг и Салар Хабиби в весовой категории 110 кг вышли в финал чемпионата Азии по борьбе среди кадетов.

Чемпионат Азии по вольной борьбе среди кадетов проходит 6-7 июля в Казахстане.

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