Второй шаг Ирана по сокращению обязательств по СВПД обеспечивает интересы страны: Камальванди

"Согласно решениям, принятым на первом этапе, необходимое топливо для электростанций страны обеспечивается, и уровень обогащения урана будет увеличиваться на основе заказов", - добавил Бехруз Камальванди

"Объем запаса урана увеличивается на основе решений, предпринятых в первом этапе, причем с большей скоростью", сказал он.

«В настоящее время, например, в Тегеранском реакторе нет необходимости в топливе, но в будущем это может быть включено в повестку дня», - сказал Камалванди.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что меры будут отменены, если другие страны-участники СВПД вернутся к соглашению.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье заявил, что Иран дает странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Тегерана по ней, продолжит сокращать обязательства. Сегодня Иран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%.

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