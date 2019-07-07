7 июля 2019 - 15:21
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Клинцевич: агрессия США по отношению к Ирану может взорвать регион

Клинцевич: агрессия США по отношению к Ирану может взорвать регион

Мсоква, 7 июля. ИРНА — Вместо урегулирования ситуации по ядерной сделке, США могут предпринять агрессивные действия в отношении Ирана, которые взорвут весь Ближний Восток. Об этом как передает РИА Новости сказал журналистам член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

"Вполне ожидаемое решение, спровоцированное выходом США из ядерной сделки. Понятно, что оно не может кому-то нравится, но Иран заботится, прежде всего, о собственной безопасности", сказал Клинцевич журналистам в воскресенье. По его мнению, уговоры здесь бесполезны.

"Также опасаюсь, что США не только не отреагируют на это решение Ирана в позитивном ключе, а предпримут шаги, которые лишь побудят его еще более активизировать работу над своей ядерной программой. Нельзя исключить и откровенно агрессивных действий со стороны США, способных взорвать весь Ближний Восток", отметил сенатор.

По словам Клинцевича, "президентство Дональда Трампа войдет в историю как время разрушения стратегической стабильности в мире".

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. В то же время Тегеран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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