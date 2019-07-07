Клинцевич: агрессия США по отношению к Ирану может взорвать регион

"Вполне ожидаемое решение, спровоцированное выходом США из ядерной сделки. Понятно, что оно не может кому-то нравится, но Иран заботится, прежде всего, о собственной безопасности", сказал Клинцевич журналистам в воскресенье. По его мнению, уговоры здесь бесполезны.

"Также опасаюсь, что США не только не отреагируют на это решение Ирана в позитивном ключе, а предпримут шаги, которые лишь побудят его еще более активизировать работу над своей ядерной программой. Нельзя исключить и откровенно агрессивных действий со стороны США, способных взорвать весь Ближний Восток", отметил сенатор.

По словам Клинцевича, "президентство Дональда Трампа войдет в историю как время разрушения стратегической стабильности в мире".

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. В то же время Тегеран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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