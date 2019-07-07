Фильм иранского режиссера номинирован на премию Калифорнийского кинофестиваля

Палм - Спрингс Международный фестиваль короткометражных фильмов (так называемый Palm Springs International ShortFest) проводится ежегодно в Палм - Спрингс , Калифорния является крупнейшим кинофестивалем для коротких фильмов в Соединенных Штатах.

Ранее Тифон получил приз фестиваля milestone worldwide и был признан лучшим фильмом.

Палм-Спрингс Международный фестиваль короткометражных фильмов проходит через семь дней каждый год в июне, показывая более 350 короткометражных фильмов каждый год, и хозяйничает рынок короткометражных фильмов с более чем 3000 новых короткометражных фильмов в год. Она также представляет собой трехдневную программу семинаров, мастер-классов, групп и круглых столов с бесплатным входом для всех кинематографических и промышленности гостей. AMPAS отборочный фестиваль, PSISF состоялась 97 короткометражных фильмов в своей 19-летней истории, которые пошли на обеспечение номинации на Оскар в категории коротких фильмов.

Фестиваль короткометражных фильмов является спин-офф из - Спрингс Международного кинофестиваля Палм - фильм , который проходит в январе каждого года.

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