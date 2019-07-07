Иран готов к следующим шагам по сокращению обязательств по СВПД, заявил Аракчи

"Наши обязательства в связи с уровнями обогащения были пересмотрены, и мы снижаем наши обязательства в этом отношении сегодня. (Глава МИД Мохаммад Джавад-ред.) Зариф отправил письмо (представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике-ред.) Могерини сегодня... Мы проинформируем ее о сокращении наших обязательств. И будет второй период в 60 дней", заявил Аббас Аракчи.

Иранский дипломат отметил, что тенденция сокращения обязательств Ирана по СВПД может привести к выходу Ирана из ядерной сделки, но это не желание Тегерана.

"Однако санкции США и их неприверженности привели к этому вопросу", добавил он.



Аракчи назвал конструктивным телефонный разговор Макрона и Рухани



Указав на телефонный разговор президента Франции Эмануэла Макрона со своим иранским коллегой Хасаном Рухани прошлой ночью, Аракчи заявил, что попытки европейских стран, России и Китая для разрешения вопроса очевидны.

Назвав телефонный разговор конструктивным, замглавы МИД ИРИ отметил, что стороны договорились о возобновлении нового раунда диалога между всеми сторонами ядерной сделки.

Аракчи также сообщил о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки, заявив, что дипломатический путь открыт, но предложенные решения должны обеспечивать требования Ирана.

"Финансовый механизм INSTEX является хорошим основанием для торговых отношений, но его запуск отложен", добавил он.



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