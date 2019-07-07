7 июля 2019 - 12:33
Journalist ID: 2074
News Code 83384865
0 Persons

В иранском Йезде перехватили 327 кг наркотиков

В иранском Йезде перехватили 327 кг наркотиков

Йезд, 7 июля, ИРНА – Начальник службы по борьбе с наркотиками Йезда Али Афхами объявил об изъятии 327 кг опиума в двух полицейских операциях в провинции.

Как отметил Афхами, контрабандисты намерились перевезти партию с юга страны в Тегеран.

В первые три месяца этого года в провинции Йезд было изъято более семи тонн наркотиков.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
6 + 2 =