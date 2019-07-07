В иранском Йезде перехватили 327 кг наркотиков

Как отметил Афхами, контрабандисты намерились перевезти партию с юга страны в Тегеран.

В первые три месяца этого года в провинции Йезд было изъято более семи тонн наркотиков.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

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