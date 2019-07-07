Посол в стране: Ирак нуждается в помощи Ирана, чтобы восстановить себя

Джавад Кандил в субботу на бизнес-конференции для бизнесменов из Ирана и Ирака, которая состоялась в субботу в Торговой палате Ирана, заявил, что конференция является результатом визитов президентов двух стран.

Встреча предусматривает всеобъемлющее соглашение, и первым согласованным вопросом стала консолидация торговли между двумя странами на сумму 12 млрд. долларов и увеличение её объёма на 20 млрд. долларов.

Он объявил о готовности посольства Ирака выдавать бесплатные паломнические и торговые визы в ближайшее время.

Посол Ирака в Тегеране также призвал к созданию индустриальных парков вдоль общих границ для развития экономических отношений.

Мы на одной стороне с Ираном

"Поскольку Иран поддержал Ирак во время вторжения ИГИЛ, он теперь будет на одной стороне со своим соседом", добавил он.

Напомним, что за последние 100 дней экспорт из Ирана в Ирак составил 2,5 млрд. долларов, что на 20% больше, чем в прошлом году.

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