Новые решения Ирана по сокращению обязательств будут объявлены сегодня

Основываясь на одном из новейших шагов Ирана по сокращению обязательств Ирана в отношений ядерной сделки, страна больше не будет привержена ограничению обогощения урана до 3,67% и превысит уровень обогащения для достижения своих мирных целей. Реактор в Араке также вернется в предпусковую ситуацию до подписания ядерного соглашения.

В то же время Иран объявил, что его усилия по сокращению ядерных обязательств носят обратимый характер, и когда европейские партнеры смогут выполнить свои обязательства и предоставить Ирану выгоды из ядерной сделки, Тегеран может быстро продолжать выполнение обязательств по-прежнему.

На первом этапе Иран увеличил и производство обогащенного урана более чем на 300 кг, и производственные мощности по производству тяжелой воды.

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