Рухани и Макрон провели телефонный разговор



Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"14 месяцев Иран проявлял сдержанность и стратегическое терпение, несмотря на все давление и санкции Соединенных Штатов, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе", заявил иранский президент.

Рухани назвал санкции и давление США против иранского народа террористическим действием и всеобъемлющей экономической войной. "Продолжение этой экономической войны может привести к новым угрозам в регионе и мире.

Рухани отметил, что недавние шаги Ирана по сокращению своих обязательств по СВПД были в рамках сделки для ее сохранения. При этом он призвал Евросоюз выполнять свои обязательства по международным договорам и резолюции ООН, а также прилагать больше усилий для спасения иранской ядерной сделки.

Иранский президент добавил, что отмена всех санкций портив Ирана может стать началом нового шага между Ираном и Шестеркой.