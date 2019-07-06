Иран 7 июля будет обнародовать новые шаги по ядерной сделке

Решения Ирана в рамках второго шага по сокращению своих обязательств по СВПД будут обнародованы в воскресенье (7 июля) на пресс-конференции с участием представителя правительства Ирана Али Рабии, замглавы МИД Аббаса Аракчи, и представитель Организации по атомной энергии Бехруза Камалванди.

В среду Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран с 7 июля приступит к обогащению урана на уровне выше %3,67, если участники ядерной сделки не будут соблюдать своих обязательств.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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