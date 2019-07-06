Санкции США против Ирана привели к эскалации напряженности в регионе

Она отметила, что ситуация в регионе Персидского залива не только остается напряженной, но, становится еще более опасной.

При этом она подвергла критике властей Великобритании за проведение интервенционистской политики в отношении других стран, подчеркнув, что действия властей приведут страну к печальной ситуации.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний. Согласно заявленному ранее плану, 7 июля Иран еще больше сократит выполнение своих обязательств по СВПД.

Следите за нами в Twitter @irnarussian