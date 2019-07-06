Иран завоевал 138 медалей на рабочей олимпиаде 2019

В 6-м Всемирной рабочей олимпиаде CSIT World Sports Games 2019 приняли участие более 3000 спортсменов из 42 стран. Турнир проходит 2-7 июля в Тортосе, Испания.

Иранские спортсмены по греко-римской борьбе, дзюдо, плаванию, легкой атлетике, каратэ и пинг-понгу завоевали 61 золотую, 48 серебряных и 29 бронзовых медалей на рабочей олимпиаде 2019.

139 спортсменов, включая 11 мужских и 5 женских команд представляют Иран на этом турнире.

В 2015 году Иран завоевал 21 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей на рабочей олимпиаде в Италии.