Иранский фильм "Подводный кипарис" будет показан на кинофестивале Durban в Южной Африке

Durban International Film Festival - крупнейший ежегодный конкурсный кинофестиваль в ЮАР, отбирающий качественные работы талантливых кинематографистов со всего мира. Организаторы фестиваля ставят перед собой целью развитие качественного кинематографа в Южной Африке, и предоставляют местным и зарубежным деятелям кино возможность обменяться новыми идеями и опытом, найти вдохновение для последующих работ. В этом году этот кинофестиваль 18-28 июля проходит в городе Дурбан.

Фильм рассказывает о неизвестных иранских салдатов, которые мученически погибли в ходе ирано-иракской войны.

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