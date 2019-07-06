6 июля 2019 - 14:47
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Иранский фильм "Подводный кипарис" будет показан на кинофестивале Durban в Южной Африке

Иранский фильм "Подводный кипарис" будет показан на кинофестивале Durban в Южной Африке

Тегеран, 6 июля, ИРНА – Каритина иранского режиссера Мохаммада Али Баше Ахангара будет показана на африканском кинофестивале Durban.

Durban International Film Festival - крупнейший ежегодный конкурсный кинофестиваль в ЮАР, отбирающий качественные работы талантливых кинематографистов со всего мира. Организаторы фестиваля ставят перед собой целью развитие качественного кинематографа в Южной Африке, и предоставляют местным и зарубежным деятелям кино возможность обменяться новыми идеями и опытом, найти вдохновение для последующих работ. В этом году этот кинофестиваль 18-28 июля проходит в городе Дурбан.
Фильм рассказывает о неизвестных иранских салдатов, которые мученически погибли в ходе ирано-иракской войны.

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