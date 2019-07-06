В Иране опровергли новости о задержании британской певицы на острове Киш

Как отмечает полиция Киша, Джосс Стоун прибыла рейсом из Омана 29 июня в Иран, и согласно правилам, была депортировала первым же рейсом в Объединённые Арабские Эмираты.

Британская певица, которая планировала посетить Иран в рамках пятилетнего «кругосветного путешествия, в своей странице в Instagram написала, что она не стремилась устроить публичное шоу в Иране или предпринять любой политический акт, но из-за отсутствия необходимых лицензий её не пустили на остров Киш.

"Сотрудники аэропорта Киш дружески и вежливо относились к нам, но в то же время они следовали правилам и нормам. Они даже извинились перед нами за то, что случилось. Но мы должны извиниться из-за отсутствия лицензий", отметила она.

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