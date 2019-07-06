Любой конфликт между Ираном и США приведет к миграции 3 миллионов афганских беженцев в Европу

Ассельборн назвал конфликт между Ираном и США причиной ухудшения ситуации для многих иммигрантов в Иране.

"В случае конфликта, из-за неблагоприятных условий в Афганистане, эти иммигранты не вернутся в свою страну, но сначала отправятся в Турцию, а затем в Европу, которая вновь создает серьезную проблему для Европейского Союза", - отметил он.

Ассельборн также назвал выход Дональда Трампа из ядерной сделки с Ираном "большой ошибкой".

Министр иностранных дел Люксембурга подчеркнул, что ядерное соглашение 2015 года принесло больше безопасности Европе и миру.

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