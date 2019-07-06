Иранский профессор вошел в топ-25 канадских иммигрантов

По данным The Canadian Immigrant, Горбани эмигрировал в Канаду в 1991 году. Он профессор компьютерных наук в Государственном университете UNB и директор Института кибербезопасности в Канадском университете.

За свою 37-летнюю академическую карьеру иранский профессор проводил фундаментальные и прикладные исследования в области кибербезопасности, интеллекта и машинного обучения. Он также имеет три патента в области сетевой безопасности и сетевой разведки, и в то же время заинтересован в предпринимательстве и создании рабочих мест для студентов и коллег. В 2017 году он получил премию старшего предпринимателя в Канаде.

Горбани - основатель исследовательской группы по интеллектуальным и адаптивным системам в Канаде, основатель сети конфиденциальности, безопасности.

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