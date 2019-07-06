6 июля 2019 - 12:40
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News Code 83383291
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35 тонн наркотиков было изъято в иранском Систане и Белуджистане в первом квартале этого года

35 тонн наркотиков было изъято в иранском Систане и Белуджистане в первом квартале этого года

Захедан, 6 июля, ИРНА - 35 различных видов наркотиков было изъято в провинции Систан и Белуджистан с начала этого года в ходе различных операций полиции. Об этом сообщил начальник полиции провинции генерал Мохаммад Ганбари.

"Полиция ликвидировала 28 групп контрабандистов в провинции, а восемь контрабандистов были убиты в столкновении с полицией", - отметил он.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

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