35 тонн наркотиков было изъято в иранском Систане и Белуджистане в первом квартале этого года

"Полиция ликвидировала 28 групп контрабандистов в провинции, а восемь контрабандистов были убиты в столкновении с полицией", - отметил он.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472