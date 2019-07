В центре персидского языка в Москве пройдут занятия по персидской каллиграфии

Занятия пройдут в центре персидского языка в Москве 18 июля с 19:00 до 20:30.

Каллиграфия персидского языка (на английском языке). Оригинальное название: Persian calligraphy. The development of an art form. Автор: Ezat O. Negahban. Иран - одна из немногих культур, где слово трансформировалось в искусство формы. Иранские каллиграфы добились успеха, практикуя технику написания в архитектуре, гончарном деле, металлических изделиях в дополнение к самим книгам. Автором предоставлены различные виды персидской каллиграфии, а также небольшое объяснение к каждому из них. Также автор предлагает свой взгляд и то, какую роль данный вид искусства всё еще играет в жизни и культуре иранского народа.

