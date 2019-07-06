Число интуристов, посетивших иранский Мешхед по железной дороге увеличилось

В течение первых трех месяцев текущего года 28 184 иностранных туриста из Ирака, Ливана, Кувейта, Пакистана, Индии и стран Персидского залива отправились в Мешхед на поезде.

Протяженность железнодорожной сети Ирана составляет 10 000 км.

Через Мешхед проходит также железная дорога. Мешхедский железнодорожный узел является крупнейшим железнодорожным узлом на северо-востоке Ирана. Железными дорогами Мешхед связан со столицей — Тегераном на западе, Серахсом (Туркменистан) на востоке и Бафком остан Йезд) на юге. Все железнодорожные составы следующие из стран Средней Азии в Иран и обратно проходят через Мешхед.

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