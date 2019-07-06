ООН: Иран занимает 1-е место в мире в изъятии наркотиков

Как отмечает в докладе, Иран перехватил более 15 тонн морфина и 23,7 тонны героина в 2017 году.

В указанном году 39% от общего апиоида в мире было изъято Исламской Республикой Иран.

Иран находится на передовой линии борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80% мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

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