Постпред РФ в Вене назвал отклонения Ирана от ядерной сделки его правом

"Один из членов Совета управляющих МАГАТЭ затребовал сессию по Ирану на следующей неделе. Пусть так, но что совет будет обсуждать? Иранские отклонения от СВПД? Но, с точки зрения мандата агентства, они не представляют собой нарушения. Совет управляющих не является подходящим местом для таких дискуссий", - написал Ульянов в Twitter.

По его словам, Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки и пытаются полностью разорвать международное соглашение 2015 года, нарушив резолюцию № 2231.

Президент США Дональд Трамп 8 мая прошлого года объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза. Остальные участники соглашения не одобрили выход США из соглашения.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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