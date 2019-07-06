Катар выразил готовность использовать потенциал Ирана в ЧМ-2020

"Мы готовы представлять специальные возможности для иранских торговцев и взаимодействовать в области культуры", заявил Абдулла бин Халифа Аль Тани на встрече с Энайатоллой Рахими.

Он также отметил, что Катар намерен использовать специальных сил Ирана в своих проектах.

Губернатор иранской провинции Фарс на этой встрече призвал к упрощению выдачи виз для иранских торговцев, заявив, что Иран стремится к расширению хороших отношений с соседними странами, в том числе Катар.

Указав на проведение ЧМ-2020 в Катаре, иранский чиновник добавил, что провинция Фарс готова принимать гостей и туристов Чемпионата мира как второй хозяин.

Он также предлагал создание совместного комитета для расширения двусторонних отношений в таких областях, как обмен туристами, медицинский туризм и экспорт строительных материалов.

Обе стороны также обсудили увеличение числа катарских рейсов в Шираз и Лар и наоборот.

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