Часть постоянной экспозиции искусства Ирана была открыта в Национальном музее Дагестана

Как заявилв riadagestan.ru 28 июня, Национальный музей Дагестана вместе с делегацией посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в России Мехди Санаи, сообщили информагентству в пресс-службе музея.

в мае 2017 года Нацмузей получил в дар от Ирана через Постоянное представительство Дагестана при Президенте России 38 предметов современного иранского искусства – ковры ручной работы, посуду, часы, шахматную доску, панно и картины, книги и иллюстрированные альбомы по истории и искусству. Этот дар был сделан после первого визита в музей Советника по культуре Посольства Ирана Резы Малеки несколькими месяцами ранее.

Акция дарения завершилась подписанием документов передачи экспонатов в старейший музей Дагестана и осмотром постоянной экспозиции. Заира Кильдеева провела экскурсию для гостей.

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