Сборная Ирана по греко-римской борьбе выиграла чемпионат Азии среди кадетов

Москва, 11 июля. ИРНА — Акция Великобритании по задержанию иранского судна в Гибралтаре возмутительна, при этом Лондон при поддержке США пытается возложить вину за последние обострения в регионе на Тегеран. Об этом как передает РИА Новости заявил в четверг заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.