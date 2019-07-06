Сборная Ирана по греко-римской борьбе выиграла чемпионат Азии среди кадетов

Иранские кадеты выиграли 4 золотые, 2 серебряные медали и бронзу.
Ходжат Резаи в весовой категории 65 кг завоевал золотую медаль, и Реза Саки в весовой категории 71 кг – серебро.
Амир Реза Дех-Бозорги, Саид Эсмаили и Саид Карими-Заде в весовых категориях 48, 51 и 92 кг также выиграли золото.
Даниал Сохраби в весовой категории 60 кг завоевал серебряную медаль, и Шахрох Микаили-Заде в весовой категории 110 кг принес Ирану бронзу.
Тегеран, 6 июля, ИРНА - Команда Ирана по греко-римской борьбе завоевала 7 медалей на чемпионате Азии в Казахстане среди кадетов, набрав 181 очко.
Иранские кадеты выиграли 4 золотые, 2 серебряные медали и бронзу.
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